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Rize'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 19:54
Rize'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazası, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 8 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, M.Ç. (47) idaresindeki 08 AN 990 plakalı otomobilin, V.A. (35) yönetimindeki 53 EA 688 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Sümer köyü Yalı mevkisindeki kavşakta meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle, V.A.'nın kullandığı araç, yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kaza sonrası olay yerine hızla itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahaleler sonucunda, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu trajik olay, Rize'de trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi...

Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi...

Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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