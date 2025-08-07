DOLAR
Rize'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde otomobil ve pikabın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, hastanede tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 17:50
Rize Pazar'da Trafik Kazası

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, M.B. idaresindeki 53 ACE 361 plakalı otomobil ile B.Y. yönetimindeki 53 HC 150 plakalı pikabın Kirazlık Mahallesi'nde çarpışması sonucunda gerçekleşti.

Kaza Anı ve Ekiplerin Müdahalesi

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Yapılan müdahale sırasında yaralıların durumu ciddiyetini korudu.

Yaralıların Durumu

Kazada, otomobil sürücüsü M.B. ve beraberindeki yolcular Ö.G.B, Z.B, O.T.B, E.B. ve O.B. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

