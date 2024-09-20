Rize'de Trajik Olay: Öğrenci Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Rize'de Üzücü Bir Kaza

Rize'de meydana gelen trajik bir olayda, Gizem Kazdal adlı 14 yaşındaki öğrenci, Müftü Mahallesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulunun dördüncü katından merdiven boşluğuna düştü.

Ağır Yaralanma ve Hastane Süreci

Olayın ardından ağır yaralanan Gizem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Milli Eğitim Müdürü'nden Taziye Mesajı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rize Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Tüfekçi, "Acımız büyüktür. Rize eğitim ailesi olarak yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Rize'de okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşen 8. sınıf öğrencisi öldü.

Rize'de okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşen 8. sınıf öğrencisi öldü.

Rize'de okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşen 8. sınıf öğrencisi öldü.