Rize'de Yangın Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'de Yangın Sonucu Bir Can Kaybı

Rize'nin Pazar ilçesi'nde, evinde çıkan yangın sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, yangın Başköy köyü'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi.

Yangının çıktığı ihbarını alan çevre sakinleri, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yangının söndürülmesinin ardından, evin içine giren ekipler, Hamit Başeğmez isimli kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde, evinde yangın çıkan kişi yaşamını yitirdi.