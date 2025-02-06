DOLAR
35,88 0,01%
EURO
37,34 -0,02%
ALTIN
3.291,94 0,4%
BITCOIN
3.461.875,6 1,06%

Rize'de Yangın Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen yangında, bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ayrıntıları haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 21:41
Rize'de Yangın Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'de Yangın Sonucu Bir Can Kaybı

Rize'nin Pazar ilçesi'nde, evinde çıkan yangın sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, yangın Başköy köyü'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi.

Yangının çıktığı ihbarını alan çevre sakinleri, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yangının söndürülmesinin ardından, evin içine giren ekipler, Hamit Başeğmez isimli kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde, evinde yangın çıkan kişi yaşamını yitirdi.

Rize'nin Pazar ilçesinde, evinde yangın çıkan kişi yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
2
Sakarya'da Kar Nedeniyle 25 Araç Kurtarıldı
3
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı ve 12 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
4
Türkiye ve Etiyopya'dan Diplomatik Adım: Dışişleri Bakan Yardımcıları Görüştü
5
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: AB, Seçimlere Müdahale Edebilir
6
Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi
7
Düzce'de Kar Sebebiyle Eğitime Ara Verildi

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!