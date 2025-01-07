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Rize'deki Silahlı Saldırıda İki Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'de yaşanan silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:32
Rize'deki Silahlı Saldırıda İki Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'de Silahlı Saldırı: İki Ölü

Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, iki kişi hayatını kaybetti. Olay, PTT Baş Müdürlüğü kargo biriminin önünde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir zanlı, PTT şubesine gelerek burada çalışan S.O. ve Ö.B.'ye silah ile ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar sonrası hızla olay yerine intikal eden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen S.O. ve Ö.B. kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Rize'de silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rize'de silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rize'de silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rize'de silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

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