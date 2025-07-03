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Rize Valisi Baydaş, Düşen Özel Jete Erişim Çalışmalarını Yürütüyor

Rize'de düşen özel jet için arama kurtarma çalışmaları sürüyor; Vali Baydaş saha koordinasyonunda aktif rol alıyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 01:00
Rize Valisi Baydaş, Düşen Özel Jete Erişim Çalışmalarını Yürütüyor

Rize'de Düşen Özel Jete Ulaşma Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşılabilmesi amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş tarafından sahada koordine ediliyor.

Vali Baydaş’ın Koordinasyonunda Çalışmalar Sürüyor

Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Baydaş, İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü köyüne intikal ederek, özel jetin kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine başlayan arama kurtarma faaliyetlerini yerinde takip etmektedir. Vali Baydaş, İkizdere Kaymakamı Ali Özdaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı ve yerel muhtarlarla birlikte çalışmaları koordine ediyor.

Zorlu Koşullarda Süren Arama Kurtarma Çalışmaları

AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ve sağlık ekiplerinin de katılımıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmaları, zorlu arazi koşullarına rağmen kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ekipler, bölgedeki her türlü imkânı seferber ederek kurtarma çalışmalarını hızlandırmaya çalışmaktadır.

Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma...

Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, arama kurtarma faaliyetlerini sahada bizzat takip ediyor.

Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma...

Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, arama kurtarma faaliyetlerini sahada bizzat takip ediyor.

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