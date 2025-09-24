Rize Valisi Baydaş: Metrekareye 355 kg Yağışta Can Kaybı Yok, Ayder Yolu Çalışmaları Sürüyor

Rize Valisi Baydaş’tan yağış ve müdahale değerlendirmesi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte etkili olan yağışla ilgili yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı yaşamadan biz bu süreci atlatmış oluyoruz. Yağışın olduğu gece aldığımız boşaltma tedbirinin çok ciddi bir etkisinin olduğunu görüyoruz." dedi.

Ayder Yaylası yolu ve ulaşım çalışmaları

Bir süre kapalı kalan ve yeniden ulaşıma açılan Ayder Yaylası yolunda incelemelerde bulunan Vali Baydaş, güzergahta yoğun çalışma yürütüldüğünü belirtti. Çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla belirli saatlerde yolun trafiğe kapatıldığını ifade eden Baydaş, "Acil geçişler olduğunda müsaade ediyoruz ama bir iki gün daha hemşerilerimizin sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Yolu daha iyi bir zemin haline getirebilelim. Bir iki gün içerisinde burayı da sağlıklı hale getireceğiz." diye konuştu.

Yağış miktarı ve alınan önlemler

Vali Baydaş, bölgeye metrekareye 355 kilogramlık ciddi bir yağış düştüğünü vurgulayarak, alınan tahliye ve boşaltma tedbirlerinin etkili olduğunu söyledi. Baydaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece Fırtına Vadisi'nde değil, Fındıklı'da da tahliyeler gerçekleştirdik. Özellikle Fırtına Vadisi'nde kaymakamımız ve belediye başkanımız o gece hemen refleks aldı. Devlet Su İşleri'mizin özellikle derelerde yaptığı çalışmaların, tersip bentlerinin ve rüsubat tutucuların ne kadar ciddi görev ve işlev gördüğünü hep beraber görmüş olduk."

Hasar tespit ve yıkım çalışmaları

Ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Baydaş, tahribatın boyutunun bu çalışmaların ardından netleşeceğini kaydetti. Baydaş, yıkılması gereken yapılara hızlı müdahale edeceklerini belirterek, "Zaten bunların yıkımına başlamıştık. Dere yataklarında yaklaşık 90 civarında yapıyı kaldırmıştık, devamını da getirmiş olacağız. Sevincimiz bir can kaybı yaşamamamız, geri kalan tedbirleri de çok hızlı yaptığımızı hep beraber göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Rafting yapanlara yönelik tepki ve yaptırımlar

Çamlıhemşin ilçesinde yağış sonrası su seviyesi yükselen Fırtına Deresi'nde rafting yapılmasına tepki gösteren Baydaş, "Orada rafting yapmak kabul edebileceğimiz bir şey değil" dedi. Ekiplerin bölgede yoğun şekilde çalıştığını aktaran Baydaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "İş makinası operatörleri canlarını hiçe sayarak derenin içerisinde bir kayayı daha oynatmaya çalışırken, orada rafting yapmak kabul edebileceğimiz bir şey değil. Vicdanların da kabul edebileceği bir şey değil. O arkadaşlarımızın can güvenlikleri açısından da kabul edeceğimiz bir şey değil. Eminim o arkadaşlarımız geri dönüp kendileri de izlediklerinde ne kadar tehlikeli bir iş yaptıklarının farkına varmışlardır. Kızmayalım ama kendileri bunu inşallah değerlendirip ders alacaklardır diye düşünüyorum."

Vali Baydaş, rafting yapan kişilere idari para cezası uygulandığını ve lisanslarla ilgili idari işlem başlatıldığını belirterek, "Orada o sporun icra edilebileceği bir ortam yok. Bu bir spor, bir turizm faaliyeti ve sporun icra edilebilmesi için orada güvenliğin alınması lazım. O bot devrilebilir, bir ağaca çarpabilir. Çünkü kütükler var o suyun içerisinde. Taşa denk gelebilir ve o arkadaşlarımızın can güvenliği tehlikeye girebilir. Biz bütün işimizi, gücümüzü bırakıp bu sefer o gündemle ilgilenmek durumunda kalacaktık." ifadelerini kullandı. Ayrıca, gerekli idari yaptırımın uygulanması talimatını verdiklerini ve kaymakamlığın gereken işlemleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Rize'de şiddetli yağışın ardından çökme meydana gelen Çamlıhemşin ve Ayder Yaylası yolunda çalışmalar devam ediyor.