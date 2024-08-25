Rize ve Artvin için Sağanak Uyarısı

Rize ve Artvin'de Sağanak Yağışa Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin bölgelerinde etkili olan gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada bulunan Meteoroloji, şunları belirtti:

Sağanağın, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz durumlara yol açabileceği vurgulandı. Bu nedenle, bölge halkının dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiği ifade edildi.

Tahminlere göre, hava koşullarında yaşanacak bu ani değişimlerin ulaşımda da aksamalara neden olması muhtemel. Bu bağlamda, vatandaşların gerekirse seyahatlerini ertelemeleri önerildi.