RN 8 Eylül'de Bayrou hükümetini düşürmeye kararlı

Ulusal Birlik (RN) liderleri, 8 Eylül'deki güven oylamasında François Bayrou hükümetini düşürme kararlılıklarını sürdürdü; Le Pen ve Bardella görüşmelerden sonuç alamadı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:03
Le Pen ve Bardella görüşmelerden sonuç alamadı, güven oylaması öncesi gerilim yükseliyor

Fransa'da meclisin en büyük siyasi partisi Ulusal Birlik (RN) liderleri, 8 Eylül'de yapılacak güvenoyu yoklamasında hükümeti düşürmek için oy kullanmada kararlı olduklarını açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, François Bayrou 8 Eylül'de hükümetini güven oylamasına götüreceğini duyurmasının ardından siyasi partilerden destek arayışını sürdürüyor. Bayrou, 2026 bütçe planında yaşanan anlaşmazlık sonrası güven tesis etmeye çalışıyor.

Başbakanlık binası Matignon'da ağırladığı aşırı sağcı lider Marine Le Pen ve RN Genel Sekreteri Jordan Bardella ile yapılan görüşmelerden istediğini alamayan Bayrou, partiler arası uzlaşı arayışını yoğunlaştırdı.

Görüşmelerin ardından basına konuşan Jordan Bardella, 'Mucize olmadı. Bu görüşme RN'nin fikrini değiştirmeyecek.' ifadelerini kullandı. Bardella, hükümet bütçesinde göçe, Avrupa Birliği'ne (AB) ve mali yolsuzlukla mücadeleye ayrılan yüksek kamu harcamalarına tepki gösterdi.

Marine Le Pen de Bayrou ile görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını vurgulayarak, hükümetin düşmesi halinde Ulusal Meclis'in hızla feshedilmesi çağrısında bulundu. Le Pen, 'Hakikat şu ki yeni seçimlerle (mecliste) oluşacak yeni çoğunluk bir bütçe çıkarabilir. Bu tek demokratik çözüm.' dedi.

Son haftalarda sosyal medya kullanıcılarının ve muhalif siyasilerin 2026 bütçe planına karşı seslerini yükseltmesi, Başbakan Bayrou'nun da bütçe çıkmazı nedeniyle düşürülen selefi Michel Barnier ile aynı kaderi paylaşabileceği yönünde tartışmaları alevlendirdi. Barnier hükümeti, 2025 bütçesi konusunda uzlaşı sağlayamayarak meclisten güvenoyu alamamış ve kısa sürenin ardından 4 Aralık 2024'te düşmüştü.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve halkın tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

Bu gelişmeler, Fransa'da kamu borçlarıyla mücadele sürecinin ve siyasi istikrarın önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğine dair soru işaretlerini güçlendiriyor. Önceki fırtınalı süreçte Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclisi feshetmesi sonrası ülkede iki turlu seçimler yapılmıştı.

