DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.966,34 -1,16%
BITCOIN
3.835.880,93 -1,31%

Rob Reiner ve Eşi Brentwood Evinde Ölü Bulundu — Cinayet Soruşturması Açıldı

Rob Reiner (78) ve eşi Michele (68), Los Angeles Brentwood’taki evlerinde bıçaklanarak ölü bulundu. Polis cinayet soruşturması başlattı; gözaltı yok.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:43
Rob Reiner ve Eşi Brentwood Evinde Ölü Bulundu — Cinayet Soruşturması Açıldı

Rob Reiner ve Eşi Brentwood Evinde Ölü Bulundu

Olayın ayrıntıları

Hollywood yönetmeni Rob Reiner ve eşi Michele, Los Angeles’ın lüks Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulundu. Polis, yerel saatle 15.30 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine gittiğini ve 78 yaşındaki Reiner ile 68 yaşındaki Michele’in cansız bedenlerinin tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, çiftin vücudunda bıçak darbesi izleri bulunması üzerine cinayet soruşturması başlatıldığını bildirdi.

Soruşturma ve yetkililerin açıklamaları

Polis, düzenlediği basın toplantısında olayla ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir gözaltı ya da tutuklama yapılmadığını belirtti. Kesin ölüm nedeninin Los Angeles adli tıp kurumu tarafından belirleneceği ifade edildi.

Aile içi iddia

Adı açıklanmayan bazı aile yakınları, yönetmen ve eşinin çiftin oğlu Nick Reiner tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Bu iddiaya ilişkin polis tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Nick Reiner, daha önce uyuşturucu bağımlılığıyla uzun süren mücadele ve evsizlik dönemleriyle biliniyor.

Gavin Newsom ve kamuoyunun tepkisi

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, çiftin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek Reiner’ı 'sevilen pek çok klasik hikayenin ardındaki büyük kalpli bir dahi' olarak nitelendirdi.

Rob Reiner'in yaşamı ve kariyeri

Rob Reiner, 1947 yılında New York’un Bronx semtinde doğdu. Efsanevi komedyen Carl Reiner ve aktris-şarkıcı Estelle Lebost’un oğludur. Reiner ile Michele, When Harry Met Sally filmini yönetirken tanıştı ve 1989 yılında evlenerek üç çocuk sahibi oldular.

Ünlü yönetmen, The Princess Bride, This is Spinal Tap, When Harry Met Sally, Misery ve A Few Good Men gibi filmlerle tanınıyordu.

HOLLYWOOD YÖNETMENİ ROB REİNER VE EŞİ MİCHELE, LOS ANGELES'TAKİ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU.

HOLLYWOOD YÖNETMENİ ROB REİNER VE EŞİ MİCHELE, LOS ANGELES'TAKİ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
2
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı
3
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
4
İzmir’de Tek Operasyonda 3 milyon 166 bin 874 Sentetik Ecza Ele Geçirildi — 46 Tutuklama
5
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
6
Şampiyon Motosikletçi Özgür Çapacı, Bayındır'da Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi
7
Bel Kütletmek Felce Yol Açabilir: Opr. Dr. Cemali Şahin Uyarıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri