Roche, 89bio'yu 3,5 milyar dolara satın alıyor

Roche, ABD'li 89bio'yu hisse başına 14,5 dolardan alarak toplam 3,5 milyar dolarlık anlaşma yaptı; tamamlanma 2025 4. çeyreğinde bekleniyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:45
İsviçreli ilaç şirketi Roche, karaciğer hastalıkları portföyünü genişletmek amacıyla ABD'li biyoteknoloji şirketi 89bio'yu satın almak için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın detayları

Roche'den yapılan açıklamaya göre, San Francisco merkezli 89bio, şirketin hisse başına 14,5 dolar nakit teklifini kabul etti. Bu teklif, anlaşmanın değerini yaklaşık 2,4 milyar dolar olarak belirlerken, hissedarlara ilave olarak hisse başına 6 dolara kadar 'aşama ödemeleri' yapılacak. Böylece, toplam satın alma değeri 3,5 milyar dolar'a ulaşacak.

Piyasa ve zamanlama

Söz konusu teklif, ABD'de hisseleri işlem gören 89bio'nin son 60 günün ortalama hisse fiyatının yaklaşık %52 üzerinde bir rakama denk geliyor. Anlaşmanın gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025'in dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Stratejik etki

Roche, bu satın almanın karaciğer hastalıkları alanındaki portföyünü güçlendireceğini ve şirketin hızla büyüyen kilo verme pazarındaki konumunu sağlamlaştırmaya yardımcı olacağını belirtti.

