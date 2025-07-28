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Rodos'ta Filistin Destekçileri, İsrailli Turist Gemisine Protesto Düzenledi

Rodos'ta Filistin destekçisi eylemciler, İsrailli turistleri taşıyan gemiye protesto gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 17:16
Rodos'ta Filistin Destekçileri, İsrailli Turist Gemisine Protesto Düzenledi

Rodos Adası, bu öğleden sonra, Filistin'e destek vermek isteyen eylemcilerin gerçekleştirdiği protesto ile çalkalandı. CROWN IRIS isimli kruvaziyer gemisi, İsrailli turistlerle birlikte limana giriş yaptığı andan itibaren eylemcilerin hedefi oldu.

Yaklaşık 100 kişi, Filistin bayrakları ve Filistin'de hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını taşıyarak, gemiden inen İsrailli turistleri engellemeye çalıştı. Eylem sırasında, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Polis, eylemcileri limandan uzaklaştırmak için müdahale etti. Ancak bu esnada çıkan arbedede en az iki kişi gözaltına alındı. Gözaltılar, göstericiler arasında gerginliğe yol açarken, protestonun büyüklüğü dikkat çekti.

Rodos Belediye Başkanı Aleksandros Koliadis, gemiyi limanda karşılarken, geminin bazı yolcuları İsrail bayrağını açarak karşılık verdi. Bu durum, protestocular arasında yeni bir gerginliğe neden oldu.

Öte yandan, aynı geminin 22 Temmuz’da Siros Adası’na gittiği ve burada da eylemler nedeniyle yolcuların inemediği bildirildi. Geminin, o gün limandan ayrılarak yolculuğuna devam etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi, Rodos Adası'nda Filistin'e destek vermek isteyen...

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi, Rodos Adası'nda Filistin'e destek vermek isteyen eylemcilerin protestosu ile karşılaştı. İsrailli turistleri taşıyan "CROWN IRIS" isimli kruvaziyer gemisi, öğleden sonra Rodos Limanı'na geldi. Bir grup yolcu ise gemide İsrail bayrağı açtı.

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi, Rodos Adası'nda Filistin'e destek vermek isteyen...

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi, Rodos Adası'nda Filistin'e destek vermek isteyen eylemcilerin protestosu ile karşılaştı. İsrailli turistleri taşıyan "CROWN IRIS" isimli kruvaziyer gemisi, öğleden sonra Rodos Limanı'na geldi. Bir grup yolcu ise gemide İsrail bayrağı açtı.

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