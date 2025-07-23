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Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

Roketsan, IDEF 2025'te 6 yeni stratejik sistemiyle savunma sanayiinde fark yarattı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 15:41
Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

Türkiye'nin savunma sanayisindeki milli gururu Roketsan, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) büyük bir güç gösterisi sergiliyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkileyici etkinlikte, Roketsan geliştirdiği altı yeni stratejik sistem ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hipersonik füzelerden denizaltı kabiliyetlerine, dolanan mühimmatlardan uzay araştırmalarına kadar uzanan bu projeler, Türkiye'nin yalnızca bir kullanıcı değil, aynı zamanda bir oyun kurucu aktör olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

Yeni Sistemler ve Özellikleri

AKATA Kapsüllü ATMACA

ATMACA Gemisavar Füzesi artık denizlerin altından da hedeflerini vurma yeteneğine sahip. AKATA Kapsüllü ATMACA ile Türkiye, yalnızca birkaç ülkenin sahip olduğu su altından güdümlü mermi ateşleme kabiliyetine erişti. 250 kilometreyi aşan menzil ve yüksek patlayıcılı harp başlığı ile Mavi Vatan savunmasında caydırıcılığı artıracak.

GÖKBORA Füzesi

Milli savaş uçağı KAAN başta olmak üzere tüm hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlanan GÖKBORA, düşman hedeflerine üstün manevra kabiliyetiyle imha görevini üstlenecek. 100 deniz milini aşan menzili ile Türk jetlerine düşman hava sahasına girmeden tehditleri etkisiz hale getirme olanağı sunuyor.

TAYFUN Blok-4

TAYFUN Blok-4, hipersonik yeteneklerle donatılmış ve IDEF 2025'in en çok konuşulan sistemlerinden biri haline gelmiştir. 7 tonun üzerinde bir ağırlıkla binlerce kilometredeki hedeflere ses hızının katbekat üzerinde bir hızla ulaşabilecek.

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

EREN Dolanan Mühimmatı

Farklı sistemlerden ateşlenebilen EREN, savaş alanında esnek bir çözümdür. Uzun süre havada kalabilen bu mühimmat, geniş bir hedef setine karşı etkili olabilmekte ve 100 kilometrenin üzerindeki menzil sunmaktadır.

Balistik Güç 300 ER

300 ER, yüksek güvenlik sağlayarak stratejik hedefleri yok etmek üzere tasarlandı. Jet ve SİHA platformları üzerinden atılabilir ve 500 kilometrenin üzerinde bir menzil kapasitesine sahiptir.

ŞİMŞEK-2 Uydu Fırlatma Aracı

Son olarak, ŞİMŞEK-2 de IDEF 2025'te tanıtıldı; 1.500 kilogram ağırlığındaki uyduları 700 kilometrenin üzerinde irtifada bulunan Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye (SSO) yerleştirebilecek kapasiteye sahip.

Roketsan Hakkında

1988 yılında Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin kararıyla kurulan Roketsan (Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.), Türkiye'nin roket ve füze teknolojilerindeki dışa bağımlılığını sonlandırmak amacıyla faaliyete geçmiştir. Bugün, merkezi Ankara'da bulunan şirket, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır.

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