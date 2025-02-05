Roma Ciampino Havalimanı'nda Yangın: Ulaşım Aksadı, Şüpheli Gözaltında

Yangın, Ciampino Havalimanı'nda Hava Trafiğini Durdurdu

İtalya'nın başkenti Roma'nın Ciampino Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol kulesinde bu sabah çıkan yangın, hava ulaşımını ciddi şekilde etkiledi. Olay anında, hava trafik kontrolü kulesinin altındaki ofislerde meydana gelen yangın, tüm seferlerin durmasına sebep oldu.

Hava Trafiği Kontrol Kulesi Duman Altında Kaldı

İtalyan Rainews24 kanalının aktardığına göre, yangın sonrasında hava trafik kontrol kulesinin yoğun duman altına girmesi nedeniyle görevliler güvenlik nedeniyle dışarı çıkmak zorunda kaldı. Yangın, havalimanındaki itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının kaynağına dair soruşturmalar devam ederken, yangını çıkardığı düşünülen bir Gürcistan vatandaşı gözaltına alındı.

Ekipmanlar Zarar Görmedi, Seferler Başka Havalimanına Yönlendirildi

Yangında kontrol kulesindeki ekipmanların zarar görmediği bildirildi. Ancak, havalimanının yeniden faaliyete geçebilmesi için dumanların dağılmasının beklendiği belirtildi. Yangın nedeniyle Ciampino Havalimanı'na olan seferler, Roma'nın diğer havaalanı olan Uluslararası Fiumicino Havalimanı'na yönlendirildi.

Yetkililerden Açıklama: Sabotaj İhtimali Vurgulandı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Son haftalarda demir yollarını etkileyen olayların ardından bu sabah Ciampino Havalimanı'nda bir başka ciddi sabotaj vakası yaşandı. Bu durum, İtalya'nın ulaşım sisteminde büyük aksamalara neden oldu," ifadelerini kullandı. Salvini, sorumlu kişinin gözaltına alındığını belirterek olayın aydınlatılması için gerekenin yapılacağını açıkladı.