Roma'daki Tesla Bayisinde 17 Araç Alev Alev Yandı

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Tesla bayisinde, erken saatlerde meydana gelen yangın sonucu 17 otomobil tamamen yandı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, yangın başkentimizin doğusundaki Terranova bölgesinde, Serracapriola Caddesi üzerinde, saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi saatler sürdü ve yangın tam olarak kontrol altına alındı. Olayda, çok şükür ki herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ancak, 17 otomobilin yanması, hem bayiyi hem de çevresini olumsuz etkiledi.

Polis, olay yerinde yangının kaza mı yoksa kundaklama sonucu mu çıktığını araştırıyor. Bu olay, aynı zamanda Tesla'nın dünya genelinde maruz kaldığı protesto ve saldırı dalgasıyla örtüşüyor.

ABD dahil birçok ülkede Tesla bayileri ve tesisleri, şirketin iklim krizi üzerindeki etkileri sebebiyle sık sık gösterilere sahne oluyor. İtalya'da, Milano kentinde yakın zamanda bazı aktivistler Tesla bayisi önünde protesto düzenlemişti.