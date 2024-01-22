Romanya açıklarında yan yatan gemi Kastamonu'ya kadar sürüklendi

Romanya'da yan yatan ve Kastamonu'ya sürüklenen bir kargo gemisi, İlyasbey Limanı'na çekildi. Gemi, Trabzon Limanı'ndan Ukrayna'ya üre taşırken yük kayması yaşamıştı. Geminin mürettebatı Romanya tarafından kurtarılmıştı. Geminin yükü düzeltilip armatöre teslim edilecek.

Romanya açıklarında yan yatan gemi Kastamonu'ya kadar sürüklendi
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Romanya açıklarında yan yatan ve Cide ilçesine sürüklenen gemi, İlyasbey Limanı'na getirildi. Gemiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Gemi, İlyasbey köyü açıklarından İlyasbey Limanı'na çekildi.

Nordea Star adlı Palau bayraklı kargo gemisi, Trabzon Limanı'ndan Ukrayna Çornomorsk Limanı'na 6 bin 497 ton üre taşırken, Romanya açıklarında yükü kaydı ve yan yattı. Gemi sürüklenerek 15 Ocak'ta Kastamonu'nun Cide ilçesine geldi. Geminin 16 Suriye ve 1 Mısır uyruklu mürettebatı Romanya yetkilileri tarafından kurtarıldı. Geminin yükü düzeltilecek ve armatöre teslim edilecek.

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