Romanya açıklarında yan yatan gemi Kastamonu'ya kadar sürüklendi

Romanya açıklarında yan yatan ve Cide ilçesine sürüklenen gemi, İlyasbey Limanı'na getirildi. Gemiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Gemi, İlyasbey köyü açıklarından İlyasbey Limanı'na çekildi.

Nordea Star adlı Palau bayraklı kargo gemisi, Trabzon Limanı'ndan Ukrayna Çornomorsk Limanı'na 6 bin 497 ton üre taşırken, Romanya açıklarında yükü kaydı ve yan yattı. Gemi sürüklenerek 15 Ocak'ta Kastamonu'nun Cide ilçesine geldi. Geminin 16 Suriye ve 1 Mısır uyruklu mürettebatı Romanya yetkilileri tarafından kurtarıldı. Geminin yükü düzeltilecek ve armatöre teslim edilecek.