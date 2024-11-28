Romanya Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İlk Tur Sonuçlarını Yeniden Saydı

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı. Mahkeme, Romanya Merkez Seçim Bürosu’na, pazar günü yapılan seçime ilişkin tüm oyların yeniden sayılması ve kontrol edilmesi talimatını verdi.

Yerel medya, mahkemenin ilk turun iptali için gelen taleplerin yarın görüleceğini aktarırken, yeniden sayımın sonuçları değiştirebileceği yönünde yorumlar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan adaylardan Christian Terheş ve Sebastian Popescu, NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağda yer alan Romanya Birliğini Kurtarın Partisi adayı Elena Lasconi, ikinci tura yükselemeyi sağlayan sonuçlara itiraz ederek mahkemeye başvurmuştu.

Öte yandan, ikinci sırada yer alan Lasconi, üçüncü sıradaki iktidarın büyük ortağı olan Sosyal Demokrat Parti destekli Başbakan Marcel Ciolacu'yu yalnızca yaklaşık 3 bin oy farkıyla geride bırakmıştı.

Romanya’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için tarih ise 8 Aralık olarak belirlenmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.