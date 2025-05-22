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Romanya Cumhurbaşkanı Dan, Ukrayna'ya Destek Verdiklerini Açıkladı

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Ukrayna'ya olan desteklerinin süreceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 20:02
Romanya Cumhurbaşkanı Dan, Ukrayna'ya Destek Verdiklerini Açıkladı

Romanya Cumhurbaşkanı Dan'dan Önemli Açıklama

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Karadeniz ve Balkanlar Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya vermiş oldukları destek ve yardımların devam edeceğini vurguladı. Dan, "Hepimiz en kısa sürede barışa veya en azından ateşkese ulaşmak istiyoruz" dedi.

Batı'ya Bağlılık Vurgusu

Dan, Romanya'nın Batı'ya olan bağlılığını ön plana çıkararak, Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerinin altını çizdi. 18 Mayıs 2023'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda %53,6 oy oranıyla birinci olarak Cumhurbaşkanı unvanını kazandı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Karadeniz ve Balkanlar Güvenlik Forumu'nun 9....

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Karadeniz ve Balkanlar Güvenlik Forumu'nun 9. edisyonu Romanya’nın başkenti Bükreş’te başladı. Romanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan (sağda), foruma katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Karadeniz ve Balkanlar Güvenlik Forumu'nun 9....

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Karadeniz ve Balkanlar Güvenlik Forumu'nun 9. edisyonu Romanya’nın başkenti Bükreş’te başladı. Romanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan (sağda), foruma katılarak konuşma yaptı.

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