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Romanya'da Sosyalistlerin Koalisyon Çekilmesi ile Siyasi Belirsizlik Artıyor

Romanya'da Sosyal Demokrat Parti, koalisyon müzakerelerinden çekilmesiyle siyasi belirsizlik derinleşti. Yeni hükümetin kurulması zorlaştı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 12:44
Romanya'da Sosyalistlerin Koalisyon Çekilmesi ile Siyasi Belirsizlik Artıyor

Romanya'da, 1 Aralık'ta yapılan genel seçimlerde ilk sırayı alan Sosyal Demokrat Parti (PSD), koalisyon müzakerelerinden çekilme kararı aldı. Bu durum, yeni hükümetin kurulma sürecini zorlaştırırken, siyasi belirsizliğin derinleşmesine yol açtı.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan Romanya'da, 1 Aralık seçimlerinin ardından bir araya gelen Batı yanlısı partilerin oluşturduğu ittifak, PSD'nin hükümet kurma görüşmelerinden ayrılmasıyla nihayete erdi. PSD'li Başbakan Marcel Ciolacu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, partisinin yeni hükümet kurma çalışmalarında yer almayacağını ancak parlamentoda azınlık hükümetini desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Parti ismi vermeden koalisyon ortaklarının tavırlarını eleştiren Ciolacu, müzakerelerde tutarsızlık ve saygısızlık gibi sorunların yaşandığını iddia etti.

Romanya'da Siyasi Kriz ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, PSD'nin çekilme kararının ardından ülkede bir siyasi kriz yaşandığını ifade ederek, siyasi liderlere müzakere masasına dönmeleri çağrısında bulundu. İohannis, mevcut siyasi belirsizlik döneminde azınlık hükümetinin iyi bir çözüm olmadığını vurguladı.

Romanya Parlamentosu'nda üçte bir oranında sandalye kazanan diğer koalisyon ortakları Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya’nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR) ve Romanya Macarlarının Demokratik Birliği (UDMR) ise PSD'nin kararına ilişkin yorum yapmadı. Partilerin hangi yönde ilerleyeceği belirsizliğini korumakta, bu durum siyasi çıkmazın daha da derinleşmesine neden olmaktadır.

Batı yanlısı partilerin PSD'nin liderliğinde oluşturduğu ittifak, 15 günden fazla sürmesine rağmen, şimdi zorlu bir süreçle karşı karşıya kalmış durumda.

Bunun yanı sıra, Romanya'da iptal edilen cumhurbaşkanı seçimi de siyasi belirsizliğin bir başka boyutunu oluşturuyor. Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'daki cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal ettiğini açıklamışken, yeni seçimlerin ne zaman yapılacağına dair herhangi bir bilgi yok. Mahkeme, yeni bir tarih belirlenmesi gerektiğine karar vererek bu sürecin, yeni hükümetin kurulmasından sonra gerçekleşeceği şeklinde bir değerlendirme yapmıştır.

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