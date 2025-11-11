Ron Dermer Netanyahu’ya İstifa Mektubunu Sundu

Dermer görevinden ayrıldı, Netanyahu’nun özel elçisi olarak devam edecek

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya istifa mektubunu sundu. Netanyahu’nun yakın müttefiki olarak bilinen Dermer, görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

Dermer mektubunda, Aralık 2022’de hükümete girerken ailesine sadece iki yıl bakanlık yapacağına söz verdiğini ve ailesinin onayıyla görev süresini iki kez uzattığını belirtti.

Görev süresini uzatma gerekçelerini anlatan Dermer, ilk uzatmanın İran’ın nükleer askeri kapasitesinin oluşturduğu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla Başbakanla çalışmak için, ikinci uzatmanın ise Gazze’deki savaşı İsrail’in belirlediği şartlarla sona erdirmek ve rehineleri eve getirmek için olduğunu ifade etti.

Netanyahu’ya kendisine hizmet etme fırsatı verdiği için teşekkür eden Dermer, hükümetin hem 7 Ekim saldırısını hem de ardından gelen iki yıllık yedi cepheli savaşı yönetmesiyle hatırlanacağını vurguladı. Dermer, gelecekte ne beklediğini bilmediğini ancak Yahudi halkının geleceğini güvence altına almak için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Görevinden ayrılmasına rağmen Dermer’in Başbakanın özel elçisi olarak görev yapacağı ve İbrahim Anlaşmalarının (Abraham Accords) genişletilmesinde rol oynayacağı belirtildi. Dermer’in ABD ile olan ilişkilerdeki sorumluluklarının ise İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leitere devredilmesi bekleniyor.

