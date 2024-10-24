Rony Ely, Tarzan Dizisinin Usta Yıldızı 86 Yaşında Hayatını Kaybetti

Rony Ely'nin Vefatı

1960'larda yayınlanan ikonik Tarzan dizisinin yıldızı, ABD'li aktör Rony Ely, 86 yaşında yaşamını yitirdi. BBC'nin haberine göre, Ely'nin vefatını kızı Kirsten Casale Ely sosyal medya üzerinden duyurdu.

Son Anları ve Aile

Kirsten, babasının 29 Eylül tarihinde California'daki evinde hayatını kaybettiğini belirtti. Babası için "Babam insanların kahraman olarak adlandırdığı biriydi. O bir aktör, yazar, koç, akıl hocası, aile babası ve liderdi" şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.

Ely'nin Kariyeri

1938 yılında Texas'ta dünyaya gelen Rony Ely, Tarzan dizisinde 1966-1968 yılları arasında başrolde yer alarak büyük bir üne kavuştu. 1975'te Doc Savage: The Man of Bronze filminde de rol aldı.

Yazarlık ve Sunuculuk

Ayrıca Ely, kariyerinde çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapmış ve iki roman yazmıştır. Ely, hem oyunculuk hem de yazarlık alanındaki katkıları ile hatırlanacaktır.