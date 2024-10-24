DOLAR
34,18 -0,07%
EURO
37,09 -0,22%
ALTIN
3.014,44 -0,77%
BITCOIN
2.286.812,19 -0,35%

Rony Ely, Tarzan Dizisinin Usta Yıldızı 86 Yaşında Hayatını Kaybetti

Rony Ely, Tarzan dizisindeki performansıyla tanınan aktör, 29 Eylül'de 86 yaşında vefat etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:14
Rony Ely, Tarzan Dizisinin Usta Yıldızı 86 Yaşında Hayatını Kaybetti

Rony Ely'nin Vefatı

1960'larda yayınlanan ikonik Tarzan dizisinin yıldızı, ABD'li aktör Rony Ely, 86 yaşında yaşamını yitirdi. BBC'nin haberine göre, Ely'nin vefatını kızı Kirsten Casale Ely sosyal medya üzerinden duyurdu.

Son Anları ve Aile

Kirsten, babasının 29 Eylül tarihinde California'daki evinde hayatını kaybettiğini belirtti. Babası için "Babam insanların kahraman olarak adlandırdığı biriydi. O bir aktör, yazar, koç, akıl hocası, aile babası ve liderdi" şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.

Ely'nin Kariyeri

1938 yılında Texas'ta dünyaya gelen Rony Ely, Tarzan dizisinde 1966-1968 yılları arasında başrolde yer alarak büyük bir üne kavuştu. 1975'te Doc Savage: The Man of Bronze filminde de rol aldı.

Yazarlık ve Sunuculuk

Ayrıca Ely, kariyerinde çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapmış ve iki roman yazmıştır. Ely, hem oyunculuk hem de yazarlık alanındaki katkıları ile hatırlanacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısında Yaralananların Durumu
2
TUSAŞ Kahramankazan Tesislerine Terör Saldırısı
3
Çin'den Türkiye'ye Destek Mesajı
4
Uluslararası Destek: TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Kınandı
5
Mersin'de Eşini Vuran Kişi İntihar Etti
6
Bakan Göktaş, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Güçlü Adımlar Attıklarını Vurguladı
7
Küba'da Elektrik Sorunları Sebebiyle Eğitim ve İş Hayatı Durduruldu

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor