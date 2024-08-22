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Rostov'daki Akaryakıt Deposu Yangını Beş Gündür Sürekli Devam Ediyor

Rostov bölgesindeki akaryakıt deposunda çıkan yangın, 500'den fazla itfaiyecinin çabalarına rağmen hala söndürülemedi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:26
Rostov'daki Akaryakıt Deposu Yangını Beş Gündür Sürekli Devam Ediyor

Rostov'daki Felaket

Rusya'nın Rostov bölgesinde, Proletarsk isimli akaryakıt deposunda çıkan yangın, 18 Ağustos'tan bu yana sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları için 500'den fazla itfaiyeci bölgeye sevk edildi ancak yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangın ve Yaralı İtfaiyeciler

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, çalışmalara katılan 47 itfaiyeci çeşitli yaralanmalar nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Rostov Valisi Vasiliy Golubyev, yangının bir İHA'nın depoya düşmesi sonucu çıktığını belirtti.

Sosyal Medyadaki Görüntüler

Rus sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, yangının çıkardığı dumanın geniş bir alanı kapsadığı ve yangının büyüklüğü dikkat çekiyor. Ukrayna sınırındaki akaryakıt tesisleri sık sık insansız hava araçlarının saldırılarına maruz kalmaktadır.

Yangının söndürülmesi ve yaralıların durumu üzerine gelişmeler yakından takip ediliyor.

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