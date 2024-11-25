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RTÜK Başkanı Şahin'den Kadına Yönelik Şiddet Yayınlarına Sert Tepki

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kadına yönelik şiddet içeren yayınlara karşı duyarlılık göstererek, 'Tahammülümüz yoktur' dedi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:42
RTÜK Başkanı Şahin'den Kadına Yönelik Şiddet Yayınlarına Sert Tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yayınlarda kadına yönelik şiddete karşı net bir duruş sergileyerek, "Yayınlarda kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz" ifadelerini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın bugün düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ndeki konuşmasını anımsattı. Türkiye'deki dizi film sektörünün kadına yönelik şiddet konusunda çizgiyi aştığını vurguladı.

Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek son dönemde şiddet içeren, milli ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara ağır müeyyideler uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz. Şiddetin karşısında biz varız."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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