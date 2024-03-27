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RTÜK Başkanı Şahin'den seçimlere dair açıklama: "Yalan ve yanlış algıya müsaade etmeyeceğiz"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin paylaşım platformu X hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

Yayın Tarihi: 27.03.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 22:58
RTÜK Başkanı Şahin'den seçimlere dair açıklama: "Yalan ve yanlış algıya müsaade etmeyeceğiz"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi, bazı adayların ve medya kuruluşlarının kurumları üzerinden algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialar yaydığına dikkat çekti. Şahin, yazılı bir açıklama yaparak, bu tür iddialara karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurguladı. 

Şahin'in açıklamasına göre, RTÜK'te yapılan tüm atamalar ve diğer kurumlardan geçişler, ilgili kanunlar doğrultusunda usulüne uygun olarak gerçekleşmektedir. Hiçbir siyasi etkinin veya bürokratın yakını için haksız işlem yapılmadığına dikkat çeken Şahin, seçim döneminde söyleyecek sözü olmayan ve icraatı bulunmayan kişilerin kurum üzerinden yanlış algı oluşturma çabalarına izin vermeyeceklerini belirtti. Şahin'in açıklamasıyla ilgili detaylar şu şekilde:

rtük

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