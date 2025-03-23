RTÜK Başkanı Şahin'den Yayıncı Kuruluşlara Sert Uyarı

RTÜK'ten Önemli Açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kanun dışı yayınlar yapan ve halkı sokağa davet eden yorumcuları ekrana taşıyan yayıncı kuruluşlara yönelik uyarıda bulundu. Bu tür yayıncılarla ilgili uzun süreli yayın durdurma gibi müeyyidelerin yanı sıra lisans iptalleri uygulayabileceklerini belirtti.

Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Açıklama

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarla ilgili medyanın itirazsız bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Taraflı ve gerçek dışı haberlere yer vermek yerine yetkililerden gelen resmi bilgi ve açıklamalara odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Müeyyidelerin Uygulanacağını Duyurdu

RTÜK Başkanı, yasa dışı ve taraflı yayıncılığa karşı atılan adımları hatırlatarak, Üst Kurul'un ilk toplantısında en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulandığını söyledi. Şahin, bu sürecin sonunda kanunlara uymayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ciddi yaptırımların devreye gireceğini yineledi.

Tarafsız Yayıncılara Teşekkür

Bu süreçte sağduyulu yayıncılık yapan kuruluşlara teşekkür eden Şahin, hukuk dışı yayın yapan birkaç müstakil kuruluşa da son bir defa ihtar gönderdiklerini açıkladı. "Uyarılarımızı dikkate almayanların yaptırımla karşılaşacağı kesin olarak bilinmelidir," dedi.