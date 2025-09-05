RTÜK Başkanı Şahin'den Yeni Yayın Dönemi Uyarısı

RTÜK Başkanı'ndan yayıncılara yeni dönem çağrısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yayın dönemi dolayısıyla yayıncı kuruluşlara NSosyal hesabından seslendi.

Her yeni yayın döneminin sadece ekranlar için değil, toplumun ortak hafızası için de yeni bir başlangıç olduğunu belirten Şahin, yayıncılığın büyük fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu vurguladı. "Sizler, bu zorluğu sevgiyle ve mesleğinize olan bağlılıkla aşarak, izleyiciye güven veren bir yayıncılık anlayışı ortaya koyuyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Aile Yılı vurgusu

Bu yılın "Aile Yılı" olduğuna dikkat çeken Şahin, yayınlara bir anne-babanın, bir çocuğun, bir gencin gözünden bakılmasının önemini belirtti: "Yayınlarınıza bir anne-babanın, bir çocuğun, bir gencin gözünden bakmanızı çok önemsiyoruz. Çünkü toplumun ihtiyaç duyduğu en büyük şey, ekranlardan yayılan güven, samimiyet ve değerlerdir."

Dezenformasyon ve reyting uyarısı

Şahin, yayıncı kuruluşların yeni dönemle artan reyting kaygılarının milli ve manevi değerlerin önüne geçmemesi, milli güvenliği zedelememesi ve kişi hak ile hürriyetlerine saygısızlığa yol açmaması gerektiğini vurguladı. "Yalan haber ve dezenformasyondan uzak durularak, reyting çabasının tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmesi en önemli temennimizdir."

Son olarak Şahin, "Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine yürekten inanıyor, verdiğiniz katkı ve gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Yeni yayın döneminin hepimiz için bereketli, verimli ve izleyicilerimize değer katan bir süreç olmasını diliyorum." dedi.