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RTÜK Başkanı Şahin, Gazze İçin Umut Verdi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, mezuniyet töreninde Gazze'nin sesi olduklarını ifade etti, öğrencileri değerlerine bağlı kalmaları konusunda teşvik etti.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 22:40
RTÜK Başkanı Şahin, Gazze İçin Umut Verdi

RTÜK Başkanı Şahin, Gazze İçin Umut Verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin mezuniyet töreninde önemli mesajlar verdi. Şahin, Türkiye'nin Gazze’nin yanında olduğunu vurgulayarak, “Kudüs'ün hüznü İstanbul'un vicdanında yankı bulur. Gazze'nin gözyaşı Anadolu toprağına düşer” dedi.

Ortak Medeniyet Buluşması

Şahin, Ankara’daki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti. Törenin sadece bir mezuniyet değil, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ortak bir medeniyet buluşması olduğunu belirtti. “Bugün burada sadece bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiyoruz. Farklı kıtalardan, kültürlerden ve hayat hikayelerinden gelen gençlerin ortak bir medeniyet buluşmasına şahitlik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Umudu Kaybetmeyin

Şahin, mezun olan Gazze’den gelen öğrencilerin, savaşın gölgesinde büyüyen çocuklar olduğunu ifade ederek, “Geldiniz çünkü umudu bırakmadınız. Kaleminizden vazgeçmediniz” dedi. Ayrıca, öğrencilerin zulme karşı susmamanın, bir insanlık sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, “Burada olmanız gerçek bir kardeşliktir” şeklinde konuştu.

Gençlere Değerlerine Sahip Çıkma Tavsiyesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de mezunları büyük bir güven ve umutla karşıladığını belirterek, hayatın zorluklarına karşı değerlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı. İleri, öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer seçimlerinde, “Kendinizi hayatta nasıl konumlandırmak istiyorsunuz?” gibi soruları sormalarını tavsiye etti.

Mezun olan öğrencilere diplomalarının takdim edilmesinin ardından, Şahin ve İleri’nin umut dolu sözleri, törene katılan herkesin kalbinde derin izler bıraktı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin (fotoğrafta), ve AK Parti Genel...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin (fotoğrafta), ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ankara Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Şahin, törende konuşma yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin (fotoğrafta), ve AK Parti Genel...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin (fotoğrafta), ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ankara Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Şahin, törende konuşma yaptı.

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