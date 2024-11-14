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RTÜK Başkanı Şahin, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Rolünü Vurguladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kadına yönelik şiddetin medya aracılığıyla yaygınlaştırılmaması için önemli adımlar attıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:18
RTÜK Başkanı Şahin, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Rolünü Vurguladı

RTÜK Başkanı Şahin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nu bilgilendirdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kadına yönelik şiddetin medya aracılığıyla yaygınlaşmasının önlenmesi için yürütülen çalışmaları TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na anlattı. Şahin, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik önleyici, denetleyici ve düzenleyici faaliyetler sürdürdüklerini vurguladı.

Fırsat Eşitliği İçin Stratejik Plan

Şahin, özellikle 2024-2028 Stratejik Planı çerçevesinde fırsat eşitliğine önem verdiklerini belirtirken, medya paydaşlarının hak ve menfaatlerini korumayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, RTÜK’ün kadın temsiline ilişkin çabalarının toplumsal algının güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kamu Spotu Çalışmaları

Kadına yönelik şiddet konusundaki medya politikalarının önemine değinen Şahin, 2022'den itibaren kabul edilen 5 kamu spotunun, toplumsal bilinci artırmaya yönelik olarak hazırlandığını ve bir tane daha kamu spotunun hazırlanacağının müjdesini verdi.

Etik İlkeler ve Kadın Sorunları

Şahin, kadına yönelik şiddetin aktarımında dikkat edilmesi gereken etik ilkelere dair rehber oluşturduklarını dile getirerek, “Şiddeti meşrulaştırıcı ifadelere yer verilmeyen ilkeler, toplumsal algıda kadına yönelik şiddeti azaltmayı amaçlamaktadır.” dedi.

Gündüz Kuşağı Programlarının Önemi

Gündüz kuşağı programlarının geniş kitlelere ulaştığını belirten Şahin, bu programlarda kadınlara yönelik şiddet içeren ve şiddeti teşvik eden içeriklere yer verilmeyeceğini açıkladı. RTÜK, kadın temsiliyetini güçlendirmek için projeler geliştirmeye devam ediyor ve ilkelerini tüm paydaşlarla paylaşarak toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Ebubekir Şahin, cadına yönelik şiddetle mücadeleyi çok önemsediklerini belirtti. Üst Kurul'un, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde stratejik hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. Şahin’in ardından, RTÜK Üyesi Deniz Güçer ise medyada şiddet olaylarının aktarımı ile ilgili olumsuz ve olumlu örnekler sundu.

GAMER Ziyareti

Komisyon Başkanı Çiğdem Erdoğan, yapacakları çalışmalara değinerek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)’i ziyaret edeceklerini bildirdi. Medyanın kadına yönelik şiddet gibi sosyal sorunların çözümünde önemli bir rol oynadığını belirten Erdoğan, RTÜK ile işbirliğinin önemini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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