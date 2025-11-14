RTÜK’te tarih: Deniz Güçer ilk kadın Başkan Vekili

RTÜK’te Deniz Güçer, 31 yıllık tarihte ilk kez kadın Başkan Vekili seçildi. Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker de Üst Kurul’da göreve başladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:10
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üst Kurul toplantısında yapılan seçim sonucunda Deniz Güçer, RTÜK Başkan Vekili olarak seçildi. Bu atama, kurumun 31 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın Başkan Vekili göreve gelmesiyle kayıtlara geçti.

Seçim ve yeni görev planı

Üst Kurul toplantısında yapılan oylama sonrası Deniz Güçer Başkan Vekilliği görevine başladı. Güçer, göreve ilişkin olarak, 'Üst Kurulumuzun birikimi ve vizyonuyla, yayıncılık alanında ülkemizin örnek gösterilen kurumlarından biri olma hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız' ifadelerini kullandı.

Özdemir ve Çeliker göreve başladı

Aynı toplantıda RTÜK Üyesi olarak seçilen Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker de Üst Kurul’daki görevlerine başladı. Uzun yıllar kamuda görev yapan Orhan Özdemir, daha önce RTÜK Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve RTÜK’ün kurumsal çalışmalarına katkı sağlamıştı. Fatma Çeliker ise 25 yıl önce memur olarak başladığı RTÜK’te çeşitli idari görevler üstlenmiş; üye seçilmeden önce RTÜK Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı görevini yürütmüştü.

İlk kez Üst Kurulda iki kadın üye

Yeni atamalarla birlikte Üst Kurulda ilk kez iki kadın üye görev almış oldu. 2021 yılında RTÜK Üyesi olarak seçilen Dr. Deniz Güçer daha önce Üst Kuruldaki tek kadın üyeydi; Fatma Çeliker’in de katılmasıyla bu sayı ikiye yükseldi.

RTÜK Başkanı Daniş'ten yenilikçi dönem vurgusu

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yeni Başkan Vekili ve üyeleri tebrik ederek hem Başkan Vekilinin bir kadın olmasından hem de Üst Kurulda iki kadın üyenin bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Daniş, RTÜK’ün yayıncılık alanındaki denetim ve düzenleme faaliyetlerinde dinamik, katılımcı ve yenilikçi bir döneme adım attığını vurgulayarak, 'Bu değişim, medya politikalarının geliştirilmesi ve yayıncılıkta etik standartların güçlendirilmesi sürecine taze bir enerji kazandıracak' dedi.

