RTÜK'ten 'Famagusta' Dizisi Hakkında Önemli Açıklama

RTÜK, 'Famagusta' Dizisine Skeptik Yaklaştı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayın hizmetlerini denetleme sorumluluğuyla, Netflix platformunda yayımlanması planlanan 'Famagusta' dizisi hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Yayınlanmayacak

RTÜK, yaptığı açıklamada, dizi üzerine Netflix ile gerekli müzakerelerin yapıldığını ve yapımın Türkiye'de yayınlanmayacağına dair bir mutabakata varıldığını belirtti.

Toplumsal Tepkiler

Açıklamada, 'Famagusta' dizisinin, yakın tarih olan Kıbrıs Çıkarması ile ilgili içeriğinin Türk kamuoyunda olumsuz tepkilere yol açtığına dikkat çekildi. Kıbrıs Türk halkının haklı davasını desteklemek ve zulme uğrayan soydaşları kurtarmak için gerçekleştirilmiş olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine vurgu yapıldı.

Tarihi Gerçekler ve Yanlış Temsiller

RTÜK, Türk askerinin Kıbrıs'a barış ve huzur getirdiğini, akan kanı durdurduğunu vurgulayarak, tarihi gerçeklere aykırı şekilde Türkleri ve ordusunu kötüleyen bir yapımın kabul edilemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, dizinin, daha önce sadece Yunanistan'da yayınlandığı ve şu an yalnızca o ülkenin Netflix kataloğunda yer alacağı bilgisi verildi.