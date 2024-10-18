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RTÜK'ten Yeni Gündüz Kuşağı Etik İlkeleri

RTÜK, gündüz kuşağı programları için yeni etik ilkeler belirledi. Ahlaka aykırı içeriklere geçit yok!

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:49
RTÜK'ten Yeni Gündüz Kuşağı Etik İlkeleri

RTÜK'ten Gündüz Kuşağı Programlarına Yeni Etik İlkeler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündüz kuşağı yayınlarında uygulanacak yeni etik ilkeleri açıkladı. Bu karar, RTÜK İletişim Merkezi'ne ulaşan şikayetlerin ardından alındı.

Kişisel Haklara Saygı

Yeni ilkelere göre, programlarda kişilerin özel hayatına dair hiçbir bilgi paylaşılmayacak. Katılımcıların, kendilerine veya üçüncü kişilere ait özel bilgileri açıklamaları için zorlanmayacakları belirtiliyor. Ayrıca, sunucuların ve konukların izleyicilere karşı psikolojik şiddet uygulamalarına izin verilmeyecek.

Toplumsal Değerlere Uyum

İçeriklerin, toplumun milli ve manevi değerleri ile genel ahlaka uygun olması zorunlu. Bu kapsamda, dilin düzeysiz, kaba ve argo bulunmasına da müsaade edilmeyecek. Çocuklar, gençler ve zihinsel engelli bireyler stüdyo veya canlı bağlantı konuğu olamayacak.

Şiddet ve İstismar Konuları

Şiddeti özendirici yayın yapmamak ve cinsel istismar konularında dikkatli olmak adına özel önlemler alınacak. Kadına yönelik şiddeti artırıcı veya normalleştirici yayınlar kesinlikle yasaklanacak.

Soruşturma Aşamasındaki Olaylar

Henüz soruşturması tamamlanmamış olayların programlarda ele alınması yasaklandı. Ayrıca, kişilerin itibarlarını koruma adına, aynı konu üzerinde tekrar tekrar durulmaması gerekecek.

Ağır Yaptırımlar Bekliyor

RTÜK, bu ilkelere uymayan yayınlar için ağır yaptırımlar uygulayacağını duyurdu. Gündüz kuşağı programlarının, toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratmaması hedefleniyor.

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