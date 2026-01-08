RTÜK: "Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz"

RTÜK'ten sosyal medya paylaşımı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yayıncılıkla ilgili güçlü bir mesaj verdi.

Paylaşımda "güçlü aile, güçlü millet" notuna yer verildi ve yayınların 'Ailenin Korunması İlkesine' aykırı olamayacağı vurgulandı.

Mesajda ayrıca şu ifadelere dikkat çekildi: "Aile, toplumun çelik çekirdeği, özü, nüvesi ve güç kaynağıdır. Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz".

RTÜK'ün açıklaması, yayın politikaları ile aile ve toplum değerleri arasındaki ilişkinin önemine işaret ediyor.

