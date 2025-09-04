DOLAR
Ruanda'da Afrika'nın İlk Pilotsuz Elektrikli Hava Taksi Uçuşu

Ruanda, CRBC işbirliğiyle Afrika'da halka açık ilk otonom elektrikli hava taksi uçuşunu gerçekleştirecek; gösteri EHang EH216-S ile Kigali'de yapılacak.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:05
Ruanda hükümeti, Çin Yol ve Köprü Şirketi (CRBC) işbirliğinde Afrika'da halka açık ilk otonom elektrikli hava taksi uçuşunu gerçekleştireceğini açıkladı.

Hedef ve Açıklamalar

Ruanda Altyapı Bakanlığının açıklamasına göre girişim, ülkenin öncü havacılık teknolojilerinin test edilmesi ve uygulanmasında kıta merkezlerinden biri olma hedefini güçlendiriyor.

Altyapı Bakanı Jimmy Gasore konuyla ilgili olarak, "Ruanda, yenilikçi ulaşım çözümleriyle şehirlerimizi daha bağlı, ekonomimizi daha dinamik hale getirmeyi amaçlıyor." ifadelerini kullandı. Gasore, ortaklığın yeni teknolojilerin ve uzmanlığın ülkeye kazandırılması için güçlü zemin oluşturduğunu vurguladı.

Şirketin Görüşü

CRBC Ruanda Ofisi Direktörü Huang Qilin ise işbirliğinin şirketin Afrika'ya yenilikçi çözümler getirme taahhüdünün bir göstergesi olduğunu belirtti. Huang, Ruanda ile "alçak irtifa ekonomisinin" potansiyelini keşfetmek ve kıta genelinde yeni kalkınma modelleri geliştirmek için çalışacaklarını bildirdi.

Gösteri Uçuşu

Ruanda'nın başkenti Kigali'de bugün başlayan ve yarın sona erecek Afrika Havacılık Zirvesi'nde, Çinli EHang şirketine ait EH216-S model pilotsuz elektrikli hava taksisi (eVTOL) bir gösteri uçuşu yapacak. Gösteri uçuşunun sektör temsilcileri ve düzenleyici kurumlara canlı örnek sunması hedefleniyor.

Önceki Uygulamalar

Ruanda hükümeti daha önce insansız hava araçlarıyla ilaç ve sağlık malzemesi teslimatı gibi projelere öncülük etmişti.

