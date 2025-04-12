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Ruanda Dışişleri Bakanı Nduhungirehe: KDC Doğusundaki Gelişmeler Umut Verici

Ruanda Dışişleri Bakanı Nduhungirehe, KDC'deki gelişmeleri umut verici buldu ve arabuluculuğun etkili olacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 15:37
Ruanda Dışişleri Bakanı Nduhungirehe: KDC Doğusundaki Gelişmeler Umut Verici

Ruanda Dışişleri Bakanı'ndan Umut Verici Açıklamalar

Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda süregelen çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmelerin umut verici olduğunu belirtti.

Bakan Nduhungirehe, Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, "Mevcut arabuluculukla birlikte bu sürecin iyi sonuçlar vereceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu noktada, uluslararası işbirliğinin ve bölgesel istikrarın sağlanmasının önemini vurguladı.

Ruanda'nın Dönüşüm Vizyonu

Nduhungirehe, Ruanda'nın geleceği için köklü değişikliklere karar verdiklerini de dile getirerek, "Ülkemizi köklü bir şekilde dönüştürmeye karar verdik. Ruanda’yı..." şeklinde sözlerine devam etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İki Devletli Çözüm ve Ortadoğu’da Kalıcı Barış İçin Antalya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İki Devletli Çözüm ve Ortadoğu’da Kalıcı Barış İçin Antalya Bakanlar Toplantısı”na katıldı. Cornelia Diamond Otel’de düzlenen toplantıya, Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Endonezya, Katar, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları katıldı. Toplantıya katılan ülke temsilcileri aile fotoğraf çektirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İki Devletli Çözüm ve Ortadoğu’da Kalıcı Barış İçin Antalya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İki Devletli Çözüm ve Ortadoğu’da Kalıcı Barış İçin Antalya Bakanlar Toplantısı”na katıldı. Cornelia Diamond Otel’de düzlenen toplantıya, Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Endonezya, Katar, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları katıldı. Toplantıya katılan ülke temsilcileri aile fotoğraf çektirdi.

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