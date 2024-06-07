Ruanda turizm yalanı çöktü! DMM'den açıklama geldi: Fotoğraf gerçek değil!

İletişim Başkanlığı "Ruanda'dan turizm işbirliği için gelenler" iddiasını yalanladı

Bazı sosyal medya hesaplarında "Ruanda'dan turizm işbirliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek" iddiasıyla paylaşılan bir fotoğrafla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı. DMM'nin açıklamasına göre, bahse konu fotoğrafın Türkiye ile Ruanda arasında yapılan turizm işbirliğiyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia edilenin aksine ilgili fotoğrafın, 2018 yılında Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmenin ülkelerine gönderilmesi sırasında çekildiği tespit edilmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, 'Ruanda’dan turizm işbirliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek' iddiası doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dijital mecralarda üretilen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."