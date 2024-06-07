Bist 100
10.138,97 1%
DOLAR
32,35 0,38%
EURO
35,03 -0,44%
ALTIN
2.383,06 -2,71%

Ruanda turizm yalanı çöktü! DMM'den açıklama geldi: Fotoğraf gerçek değil!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Ruanda'dan turizm işbirliği için gelenlerin hepsinin genç ve erkek olduğu iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Fotoğrafın 2018 yılında Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi sırasında çekildiği tespit edildi.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 19:55
Ruanda turizm yalanı çöktü! DMM'den açıklama geldi: Fotoğraf gerçek değil!

İletişim Başkanlığı "Ruanda'dan turizm işbirliği için gelenler" iddiasını yalanladı

Bazı sosyal medya hesaplarında "Ruanda'dan turizm işbirliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek" iddiasıyla paylaşılan bir fotoğrafla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı. DMM'nin açıklamasına göre, bahse konu fotoğrafın Türkiye ile Ruanda arasında yapılan turizm işbirliğiyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia edilenin aksine ilgili fotoğrafın, 2018 yılında Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmenin ülkelerine gönderilmesi sırasında çekildiği tespit edilmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, 'Ruanda’dan turizm işbirliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek' iddiası doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dijital mecralarda üretilen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

 

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'ten hemen bakın! O yardım ödemeleri tamamen kesildi: Milyonlar şaşkın!

Ucuz uçak bileti almanın 4 kolay yolu! Bunu bilmeyenler fazladan para ödüyor

Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Faizler 25 baz puan düşürüldü

Emekliye en yüksek promosyonu o banka veriyor! Emeklinin cüzdanını dolduran kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Ucuz uçak bileti almanın 4 kolay yolu! Bunu bilmeyenler fazladan para ödüyor

Yapı Kredi'den ballı kaymaklı para iadesi! Bunu yapana 600 TL ödenecek

e-Devlet'ten hemen bakın! O yardım ödemeleri tamamen kesildi: Milyonlar şaşkın!

Bu kampanyada puanlar patlayacak: Garanti BBVA adeta çil çil dağıtacak

Emekliye en yüksek promosyonu o banka veriyor! Emeklinin cüzdanını dolduran kampanya

Bunu yapanın banka hesabına 7500 TL iade yapılacak! Kamu bankasında hesabı olanlar dikkat

Şeker hastaları elinden düşürmeyecek! Diyabeti tarihe karıştıran mucize bitki

Genç görünmek isteyen kadınlar dikkat! Bu saç rengi 10 yaş birden gençleştiriyor

Altını doları unutun! Parasını buna yatıranlar köşeyi dönecek

Mobil’den giriş yapan adeta Bonus’a boğuluyor! Bedava alışveriş şöleni başladı

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Son alım fırsatı için tarih verildi

Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Faizler 25 baz puan düşürüldü