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Rubio'dan Amerikan Pasaportlarındaki 'X' Seçeneğine Kaldırma Talimatı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Amerikan pasaportlarındaki 'X' seçeneğinin kaldırılmasını talep etti. Sadece 'kadın' ve 'erkek' seçenekleri kalacak.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 23:58
Rubio'dan Amerikan Pasaportlarındaki 'X' Seçeneğine Kaldırma Talimatı

Pasaport Değişikliği: 'X' Seçeneği Kaldırılıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan vatandaşlarının pasaportlarındaki 'kadın' ve 'erkek' seçenekleri dışındaki 'X' seçeneğinin kaldırılması talimatını verdi.

Amerikan Intercept haber platformunda yer alan bilgiye göre, Rubio'nun hükümeti, pasaportlardaki bu değişikliği yapmak için harekete geçti. Bu değişiklik, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan ve “Amerika'nın resmi politikasına göre sadece kadın ve erkek” olarak tanımlanan başkanlık kararnamesinden sonra gerçekleşiyor.

Resmi Politika ve Yeni Düzenleme

Rubio'nun talimatına göre, Dışişleri Bakanlığı, pasaportlarda yer alan “kadın” ve “erkek” seçeneklerinden başka bir cinsiyet tanımayı kaldıracak. İlgili talimatında Rubio; “ABD'nin resmi politikası, cinsiyetin değişebilir olmadığıdır” ifadesine vurgu yapıyor.

Trump, yemin töreninde yaptığı konuşmada, “Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası kadın ve erkek olarak yalnızca iki cinsiyetin var olduğu yönündedir” demişti. Göreve başladığında, ülkede yalnızca iki cinsiyetin tanınacağına dair bir kararname de imzalamıştı.

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