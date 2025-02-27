Rubio'dan Tayland'a Uygur Türkleri uyarısı: Sınır dışı edeni kınadı

Rubio, Tayland'dan Sınır Dışı Edilen Uygur Türkleri İçin Harekete Geçti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tayland'ın 40 Uygur Türkü'nü zorla sınır dışı etmesini şiddetle kınadığını açıkladı. Rubio, Uygur Türkleri'nin sığındığı ülkelerin hükümetlerine, "etnik grup Uygurları zorla Çin'e göndermemeleri" çağrısında bulundu.

Tayland'ın Kararı ve Yükümlülükler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio'nun Tayland'dan yapılan sınır dışı işlemiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptığını duyurdu. Rubio, bu açıklamasında, "Tayland'ın en az 40 Uygur'u yasal süreç haklarından mahrum bıraktığı ve onları Çin'e gönderdiği için en güçlü ifadelerle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

İnsan Hakları İhlali Uyarısı

Rubio, Tayland'ın bu eyleminin Birleşmiş Milletler (BM) yükümlülükleriyle çelişme riski taşıdığına dikkat çekti. Tayland hükümetinin, insan hakları koruma konusundaki taahhüdüyle de çelişen bu sınır dışı işleminin derhal gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in İnsan Hakları İhlalleri

Rubio, Çin'in geçmişte Uygur Türkleri gibi etnik gruplara karşı soykırım yaptığını ve bu konuda insanlığa karşı suç işlediğini savundu. Pekin yönetimini, ülkeye gönderilen Uygur Türkleri'nin "refahının düzenli olarak teyidi için tam erişim sağlama" çağrısında bulundu.

BMMYK'dan Tepki

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de Tayland’dan 40 Uygur Türkü'nün sınır dışı edilmesini kınayarak, bu durumun geri göndermeme ilkesinin açık bir ihlali olduğunu belirtti. BMMYK'nın Koruma Yüksek Komiser Yardımcısı Ruvendrini Menikdiwela, söz konusu işlemin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerle uyuşmadığını ifade etti.