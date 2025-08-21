Rubio–Meredov Washington Görüşmesi: Ekonomik İlişkiler ve C5+1 Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u Washington'da ağırladı. Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıda, bölgesel entegrasyonun C5+1 formatındaki Orta Asya-ABD Dışişleri Bakanları Toplantısı aracılığıyla teşvik edilmesi konusunda mutabık kalındı. Ayrıca bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi hususunda da görüş birliğine varıldı.

Açıklamada Rubio'nun, İsrail-İran çatışması sırasında İran'dan tahliye edilen ABD vatandaşlarına sağlanan yardımlar için Türkmenistan'a teşekkür ettiği vurgulandı.

11. ABD-Türkmenistan yıllık ikili istişaresi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada, Meredov'un ABD'nin Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı John Mark Pommersheim ile ABD ve Türkmenistan arasındaki yıllık ikili istişarelerin 11.'sini gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott ise yaptığı açıklamada Washington’un, Türkmenistan’ı ABD ile ikili ve bölgesel güvenlik konularında işbirliğini artırmaya teşvik ettiğini kaydetti. Pigott, "ABD, Türkmenistan ile ortak zorlukların üstesinden gelmek ve gelecek yıl ikili ilişkilerde yeni başarıları kutlamak için işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyor." ifadesini kullandı.