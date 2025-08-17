DOLAR
Rubio: Rusya ve Ukrayna'nın Taviz Vermesi Gerek, Barış Görüşmeleri İlerliyor

Rubio, barış için hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın taviz vermesi gerektiğini, Alaska Zirvesi sonrası görüşmelerde ilerleme olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 18:44
Rubio: Rusya ve Ukrayna'nın Taviz Vermesi Gerek

ABD Dışişleri Bakanı'nın Alaska Zirvesi ve görüşmeler değerlendirmesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir barış anlaşmasının sağlanabilmesi için hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın bazı tavizler vermesi gerektiğini vurguladı.

Rubio, CBS News kanalına verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki Alaska Zirvesi'nin sonrasını değerlendirdi.

Zirvenin çok verimli geçtiğine işaret eden Rubio, buna karşın hâlâ üzerinde konuşulup anlaşılması gereken önemli meseleler olduğunu ve yarın Beyaz Saray'da yapılacak görüşmenin bu kapsamda çok önemli olduğunu ifade etti.

"Bu savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak istiyoruz, böylece Ukrayna halkı hayatlarına devam edebilecek, ülkelerini yeniden inşa edebilecek ve bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olabilecek. Ancak bunun için her iki tarafın da bazı ödünler vermesi gerekecektir."

Rubio, taraflar arasındaki güvenlik garantileri, toprak takası konuları ve diğer ana hususları görüşmeye devam ettiklerini aktararak,

"Bir taraf istediği her şeyi elde ederse, buna teslimiyet denir. Biz bunu yapıyor değiliz, çünkü buradaki hiçbir taraf teslimiyetin eşiğinde hatta ona yakın bir durumda bile değil."

Barış anlaşması için hâlâ gidilecek bir yol olduğunu kaydeden Rubio, "Barış anlaşmasının eşiğinde olduğumuzu söylemiyorum ancak bir hareketlilik olduğunu söylüyorum. Zelenskiy ve Avrupalı liderler bir takip toplantısı yapacak kadar ilerleme var." diye konuştu.

