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Rubio ve Sybiha: Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Stratejik Telefon Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştü ve barış çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 00:56
Rubio ve Sybiha: Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Stratejik Telefon Görüşmesi

ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Telekonferans ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşını masaya yatırdı. Bu görüşme, her iki taraf için de diplomatik bir açıklama ve strateji geliştirmek açısından önemli bir adım oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Sybiha, savaşın müzakere yoluyla sürdürülebilir barış ile sonlandırılması için cesur diplomasiye duyulan ihtiyacın altını çizdi. Bu önemli başlık, bölgedeki çatışmaların çözüme kavuşturulması için ümit vadediyor.

Görüşmenin önemli noktalarından biri de Rubio'nun, ABD'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına ve bölgede istikrara olan bağlılığını vurgulamasıydı. Bu bağlamda, iki bakanın da uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

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