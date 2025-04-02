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Rubio ve Werthein, Otoriter Rejimlerle Mücadeleyi Ele Aldı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Arjantinli mevkidaşı ile otoriter rejimlere karşı işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:33
Rubio ve Werthein, Otoriter Rejimlerle Mücadeleyi Ele Aldı

Rubio ve Werthein, Otoriter Rejimlerle Mücadeleyi Ele Aldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein ile gerçekleştirdiği görüşmede, Küba, Nikaragua ve Venezueladaki otoriter rejimlerle mücadele konusunu masaya yatırdı.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Rubio ve Werthein, başkent Washington'da bir araya geldi. Görüşmede, Rubio, Arjantin'in ortak ekonomik öncelikler konusundaki işbirliğini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İkili, otoriter rejimlerin ABD ulusal güvenliğini tehdit etmesi ve bölgeyi istikrarsızlaştırması nedeniyle, bu rejimlerle mücadeleye devam etmenin önemini vurguladı. Taraflar ayrıca, karşılıklı çıkarlar temelinde iki ülke arasındaki diplomatik bağları daha da güçlendirme taahhüdünde bulundular.

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