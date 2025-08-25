Ruffalo'dan Trump ve Avrupa'ya Çağrı: Gazze'de Kıtlık ve Sivil Ölümler

Ruffalo'dan Trump ve Avrupa'ya Gazze Çağrısı

İnsani krize müdahale edilmesi isteniyor

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları ve ablukası altındaki Gazze için ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa ülkelerine somut adımlar atma çağrısında bulundu.

Ruffalo, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabındaki videolu paylaşımında, İsrail'in saldırıları ve dayattığı kıtlık nedeniyle bölgede yaşanan insani krize dikkat çekti. Paylaşımında, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 80'inden fazlasının sivil olduğunu vurguladı ve Almanya, İngiltere ile diğer Avrupa ülkelerini de harekete geçmeye çağırdı.

Ruffalo'nun ifadeleri şöyle: "(Gazze'deki kıtlık) Bu, insan eliyle üretilmiş bir felaket. Bu, sivil halkları öldürmek için tasarlanmış bir..."

Doğrudan Trump'a seslenen Ruffalo, "Başkan Trump, bir şeyler yap. Açlıktan ölen insanları umursadığını, savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, bir şeyler yap." dedi.

Ruffalo, Gazze'de kıtlık yaşandığının Birleşmiş Milletler destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından doğrulandığını hatırlattı. IPC, bölgede en şiddetli düzey olarak bilinen 5. seviyede kıtlık tespit edildiğini bildirmişti ve BM de ilan edilen kıtlığın İsrail'in ablukasının sonucu olduğunu doğrulamıştı.

Haberde yer alan verilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.

Ruffalo, Gazze'nin açlıktan ölmesine izin verilmemesi ve kalıcı barışın sağlanması için insanların sesini yükseltmesi gerektiğinin altını çizdi.