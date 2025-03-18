Ruhani, Aşırı Muhafazakarlara Nükleer Anlaşmayı Sabote Etme Suçlamasında Bulundu

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ruhani, aşırı muhafazakarları nükleer anlaşmayı sabote etmekle suçladı ve yaşanan engelleri anlattı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:05
Ruhani, Aşırı Muhafazakarlara Nükleer Anlaşmayı Sabote Etme Suçlamasında Bulundu

Ruhani'den Sert Suçlamalar

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, görev süresi boyunca aşırı muhafazakar kesimlerin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı sabote etmeye yönelik çabalarına dikkat çekti. Ruhani, bu durumun ülkenin uluslararası ilişkileri açısından zarar verici olduğunu ifade etti.

Nükleer Anlaşma Sürecindeki Engeller

Ruhani, İran resmi ajansı IRNA'ya bağlı İran gazetesine yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma sürecinde çeşitli engellemelere rağmen önemli başarılar kaydettiklerini belirtti. "O dönem, Batı ile müzakere edemeyeceğimiz veya kandırılacağımız fikrinin yanlış olduğunu ispatladık" diyen Ruhani, aşırılıkçıların bu anlaşmanın hayata geçmesini engellemek için birçok girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Engelleme Girişimleri

Ruhani, aşırı muhafazakarlara yönelik örnekler vererek, "Kuveyt'te silah ifşası, 19 yıl boyunca saklanan bir kişinin Lübnan'a gönderilmesi ve Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ni işgal etmek gibi faaliyetler gerçekleştirildi" şeklinde konuştu. Bu eylemlerin ana hedefinin nükleer anlaşmanın başarısızlığı olduğunu vurguladı.

Trump'la Görüşme Çabaları

Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ile Eylül 2018'de New York’ta bir görüşme talebi aldığını ifade etti. Ancak, "Yaptırımlar kaldırılmadan görüşmeyeceğimi söyledim. Trump, nükleer anlaşmayı kabul etmişti fakat ilave maddeler istemekteydi" dedi. Ruhani, bu koşulların kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirtti.

Rusya'nın Arabuluculuğu Üzerine

Son olarak, İran ile ABD arasında yapılabilecek olası arabuluculuk hakkında yorum yapan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konuyu birkaç kez görüştüklerini de belirtti. Ruhani, "Hiç müzakere olmamasındansa güvenilir bir ülkenin arabuluculuk yapmasının daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

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