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Ruhsatsız Silah Operasyonları: Mercek-26 ile 2.310 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı, 'Mercek-26' operasyonunda 2.310 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 2.511 silahın ele geçirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 08:17
Ruhsatsız Silah Operasyonları: Mercek-26 ile 2.310 Şüpheli Yakalandı

Ruhsatsız Silah Taşıyanlara Büyük Darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen "Mercek-26" operasyonları ile ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılarına yönelik önemli bir mücadele yürütüldüğünü açıkladı.

Operasyon Detayları

Yürütülen operasyonlar sonucunda toplamda 2.310 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 2.511 silahın ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonlar 1271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek ve 663 ruhsatsız av tüfeği içeriyor." dedi.

Suç Odaklarıyla Mücadele Sürüyor

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden de açıklamasını sürdürerek, ruhsatsız silah temin edenlerle ilgili adalet mücadelesinin devam edeceğini vurguladı. Operasyonların hedefinin suç odaklarıyla mücadele olduğu belirtildi.

Teşekkür Mesajı

İçişleri Bakanı, operasyonda görev alan tüm birimlere teşekkür ederek, bu tür operasyonların etkinliğinin artırılacağını ifade etti. Silah kaçakçılığına karşı kararlı bir duruş sergilediklerinin altını çizdi.

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