Ruhsatsız silah taşımaya tutuklama kararı geliyor: Artık ruhsatsız silahla yakalananlara hapis cezası verilecek

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelede yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Ruhsatsız silah taşıma ve silah kaçakçılığına karşı yasal önlemler alınırken, sahada da geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından bildirdiği üzere, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde Mercek-8 isimli büyük bir operasyon düzenlediklerini ve operasyonun sonuçlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.



Polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü başarılı operasyonların yasal destekle kuvvetlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Çünkü ruhsatsız silah taşıyanlar yakalandıklarında, hapis cezasının yeterince caydırıcı olmaması sebebiyle sıklıkla tutuksuz yargılanıyorlar ya da kısa sürede bırakıldığına dikkat çekiliyor.

İçişleri Bakanlığı, büyük operasyonlara destek olmak için bir torba yasa tasarısı hazırlığına başladı. Tasarıya göre, ruhsatsız silah taşıyanlara verilen 1 ila 3 yıl arası hapis cezası, 2 ila 5 yıl arasına yükseltilecek. Kanun teklifi, yakında TBMM’ye sunulacak. Ruhsatsız silah yakalananlarda mahkemelerin tutuklama kararı vermeye başlaması da önemli bir adım olacak. Tutuklama kararları ve tutuklu yargılamalar ile caydırıcılığın artırılması planlanıyor.