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Rus Bombardıman Uçakları Karadeniz'de Planlı Uçuş Gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de iki Tu-22M3 bombardıman uçağının planlı uçuş yaptığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 20:20
Rus Bombardıman Uçakları Karadeniz'de Planlı Uçuş Gerçekleştirdi

Karadeniz'de Rus Askeri Faaliyeti

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde iki adet Tu-22M3 bombardıman uçağının planlı uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlık, bu uçakların uluslararası sularda seyir yaptığını duyurdu.

Uçuş Detayları

Açıklamada, Tu-22M3 tipi bombardıman uçaklarına Su-30CM ve Su-27 gibi savaş uçaklarının eşlik ettiği belirtildi. Uçuşun toplamda 5 saat sürdüğü kaydedildi.

Diğer Faaliyetler

Ayrıca, Tu-95 MS tipi iki stratejik bombardıman uçağının da Barents Denizi üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi. Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde düzenli olarak uçuşlar yaptığı bilgisi verildi.

Uluslararası Kurallara Uyum

Yapılan açıklamada, bu uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde icra edildiği bilgisi de yer aldı. Bu durum, bölgedeki askeri faaliyetlerin şeffaflığı açısından önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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