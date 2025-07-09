Rus Çift, Aydın'da İslamiyet'i Seçti

Rus ressam ve eşi, Aydın'da Müslüman oldu. İhtida merasimi, İl Müftülüğünde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 22:37
Rus Çift, Aydın'da İslamiyet'i Seçti

Rus Çift, Aydın'da İslamiyet'i Seçti

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rusya vatandaşı ressam ve grafik tasarımcısı Prof. Dr. Viledaımır Eroshkın ve eşi yazar filolog Valentına Eroshkın, İslamiyet'i kabul etti.

İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde, Müftü Hasan Güneş tarafından Eroshkın çiftine İslam dini hakkında temel bilgiler verildi. Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan çifte, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının Rusça eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi.

Çiftin, Aydın'da yaşayan kızlarını ziyaret sırasında İslam dinini araştırıp etkilendikleri öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rusya vatandaşı ressam ve grafik tasarımcısı Prof. Dr. Viledaımır...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rusya vatandaşı ressam ve grafik tasarımcısı Prof. Dr. Viledaımır Eroshkın ve eşi yazar filolog Valentına Eroshkın'a İslamiyet'i seçti. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan çifte, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının Rusça eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rusya vatandaşı ressam ve grafik tasarımcısı Prof. Dr. Viledaımır...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rusya vatandaşı ressam ve grafik tasarımcısı Prof. Dr. Viledaımır Eroshkın ve eşi yazar filolog Valentına Eroshkın'a İslamiyet'i seçti. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan çifte, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının Rusça eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi.

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