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Rusya, 131 Avustralyalıya Giriş Yasağı Getirdi

Rusya, Avustralya'nın yaptırımlarına karşılık olarak 131 vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:07
Rusya, 131 Avustralyalıya Giriş Yasağı Getirdi

Rusya'dan Avustralya'ya Yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 131 Avustralya vatandaşı hakkında ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurdu. Bakanlık, bu adımı Avustralya hükümetinin bazı Rus vatandaşlarına "siyasi gerekçelerle" uyguladığı yaptırımların bir yanıtı olarak açıkladı.

Yasaklılar Arasında Kimler Var?

Açıklamada, yasaklılar listesinde askeri yetkililerin, şirket yöneticilerinin ve gazetecilerin bulunduğu belirtilerek, bu kişilere yönelik alınan önlemlerin detayları paylaşıldı. Rusya'nın belirttiğine göre, Avustralya'nın Rusya'ya karşı izlediği politika devam ettiği sürece, yasaklılar listesi güncellenme sürecinde olacak. Yaptırımların Etkisi

Rusya'nın aldığı bu karar, iki ülke arasındaki gergin ilişkileri bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlığın yaptığı açıklama, Avustralya'nın Rusya'ya yönelik siyasi yaptırımlarının devam edeceğini ve bu durumun karşılıklı gerilimi artıracağını gösteriyor.

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