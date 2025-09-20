Rusya: 149 Ukrayna İHA'sı Vuruldu, Samara'da 4 Can Kaybı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 149 İHA'nın çeşitli bölgelerde vurulduğunu; Samara'da 4 kişinin öldüğünü ve bir kişinin yaralandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:22
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 149 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgelerde vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, söz konusu İHA'ların gece saatlerinde farklı bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Samara ve Saratov'da can kaybı ve yaralanmalar

Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İHA saldırısı sonucu bölgede 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını duyurdu.

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu Saratov kentinde yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

