Rusya, Terörist Örgütler Listesini Genişletti

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi, 174 örgütü terörist ve aşırılıkçı gruplar listesine ekledi. Bu tarihsel güncellemeyle birlikte, bu örgütlerin ülke içindeki faaliyetleri daha yakından izlenecek.

Yeni Eklenen Örgütler

Servisin resmi internet sayfasında yayınlanan bilgilere göre, aşağıdaki örgütler listeye dahil edilmiştir:

Özgür Milletler Birliği

Kafkas Birliği Konfederasyonu

Saha Cumhuriyeti Bağımsızlık Hareketi

Özgür Vıborg Hareketi

Sibir Taburu

Yeni Tuva Fonu

Özgür Kuban Hareketi

Bu örgütler, milliyetçi tutumları ve Rus yönetimine muhalefetleri ile tanınmaktadır. Ulusal güvenlik önlemleri artırılarak, bu tür grupların etkisinin azaltılması hedeflenmektedir.