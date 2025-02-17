Rusya 174 Örgütü Terörist Listesine Dahil Etti

Rusya Mali İzleme Servisi, 174 örgütü terörist ve aşırılıkçı olarak kayda geçti.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:31
Rusya 174 Örgütü Terörist Listesine Dahil Etti

Rusya, Terörist Örgütler Listesini Genişletti

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi, 174 örgütü terörist ve aşırılıkçı gruplar listesine ekledi. Bu tarihsel güncellemeyle birlikte, bu örgütlerin ülke içindeki faaliyetleri daha yakından izlenecek.

Yeni Eklenen Örgütler

Servisin resmi internet sayfasında yayınlanan bilgilere göre, aşağıdaki örgütler listeye dahil edilmiştir:

  • Özgür Milletler Birliği
  • Kafkas Birliği Konfederasyonu
  • Saha Cumhuriyeti Bağımsızlık Hareketi
  • Özgür Vıborg Hareketi
  • Sibir Taburu
  • Yeni Tuva Fonu
  • Özgür Kuban Hareketi

Bu örgütler, milliyetçi tutumları ve Rus yönetimine muhalefetleri ile tanınmaktadır. Ulusal güvenlik önlemleri artırılarak, bu tür grupların etkisinin azaltılması hedeflenmektedir.

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